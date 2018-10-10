В Башкирии завод закрыли из-за загрязнения воздуха

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Административное дело по статье «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения» было заведено на ООО «НПП «НАПТОН», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Предприятие, зарегистрированное на территории Орджоникидзевского района Уфы, занималось обезвреживанием и утилизацией опасных отходов, а при использовании мусороперерабатывающих установок в воздух выбрасывались загрязняющие вещества, в том числе свинец, марганец, диоксид азота и другие.
Разрешения Росприроднадзора, которое регламентирует лимиты выбросов, у организации не было.
Работу предприятия остановили на 45 суток. Приставы опечатали помещение.
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