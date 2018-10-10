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В Башкирии завод закрыли из-за загрязнения воздуха
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В Башкирии завод закрыли из-за загрязнения воздуха

Сегодня, 13:53ПроисшествияРустэм Башкирцев
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