В Башкирии завод закрыли из-за загрязнения воздуха

Предприятие, зарегистрированное на территории Орджоникидзевского района Уфы, занималось обезвреживанием и утилизацией опасных отходов, а при использовании мусороперерабатывающих установок в воздух выбрасывались загрязняющие вещества, в том числе свинец, марганец, диоксид азота и другие.