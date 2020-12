На американском химическом заводе произошел взрыв, после которого началось возгорание.

По сообщению iz.ru, инцидент произошел в Западной Вирджинии. По какой причине произошел взрыв и есть ли пострадавшие, не сообщается. Известно, что взрыв был очень сильным - отдачу от него почувствовали люди по обе стороны реки. Поскольку причины происшествия еще устанавливаются, власти штата призывают жителей домов, расположенных рядом с заводом, не покидать жилища.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter