В Башкирии мужчине дали срок за попытку сбежать из-под стражи
Сегодня, 11:20ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ему предстоит провести 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.
25-летний житель Белебея признан виновным по статье «Покушение на побег из-под стражи», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в июле текущего года полицейские задержали молодого человека по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Мужчина дождался, когда полицейский отвлекся и выбежал из здания, однако его задержали в нескольких метрах от полицейского участка.
Преступника задержали в период его условного осуждения за попытку кражи. Суд приговорил беглеца к одному году и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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