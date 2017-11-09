В Башкирии мужчине дали срок за попытку сбежать из-под стражи

Ему предстоит провести 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.

25-летний житель Белебея признан виновным по статье «Покушение на побег из-под стражи», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в июле текущего года полицейские задержали молодого человека по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Мужчина дождался, когда полицейский отвлекся и выбежал из здания, однако его задержали в нескольких метрах от полицейского участка.