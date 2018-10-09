ФСБ предотвратила шесть терактов на Северном Кавказе в 2018 году
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По словам директора ФСБ Александра Бортникова, его ведомство в текущем году смогло не допустить проведение шести терактов на Северном Кавказе.
Сотрудники правоохранительных органов убили 50 боевиков. Об этом девятого октября пишет газета «Известия».
В числе ликвидированных преступников есть и лидеры террористических группировок, действующих в Чечне и Дагестане. Также задержано 63 человека подозреваемых в терроризме и 142 их пособника.
В августе заместитель генерального прокурора России Александр Буксман говорил, что с начала года в РФ было предотвращены 19 терактов.
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