16-летнего подростка из Башкирии подозревают в серии автокраж и угонов
Сегодня, 16:22ПроисшествияЗиля Аскерова
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Сотрудники правоохранительных органов считают, что он крал из-за недостатка внимания родителей.
В Иглинском районе 16-летний школьник в течение двух лет занимался постоянными кражами и угонами. На его счету более 20 преступлений.
Как сообщают потерпевшие, он крал все, что казалось ему ценным. По данным МВД по РБ, в список украденных вещей вошли ножи, видеорегистраторы, деньги, аккумуляторы и т.д.
При этом, малолетний преступник крал всегда в одном и том же месте и в одно и то же время. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него украденные предметы. По их мнению, причина тяги к кражам — недостаточное внимание родителей.
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