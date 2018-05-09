16-летнего подростка из Башкирии подозревают в серии автокраж и угонов

В Иглинском районе 16-летний школьник в течение двух лет занимался постоянными кражами и угонами. На его счету более 20 преступлений.

Как сообщают потерпевшие, он крал все, что казалось ему ценным. По данным МВД по РБ, в список украденных вещей вошли ножи, видеорегистраторы, деньги, аккумуляторы и т.д.

При этом, малолетний преступник крал всегда в одном и том же месте и в одно и то же время. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него украденные предметы. По их мнению, причина тяги к кражам — недостаточное внимание родителей.