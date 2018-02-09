В Уфе «сотрудник ЖЭУ» наживался на пенсионерах

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Мужчина был причастен к десяти случаям преступлений.
39-летний ранее судимый уфимец подозревается в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозреваемый прикидывался сотрудником ЖЭУ и обращался к пенсионерам, показывая разные квитанции, сообщая, что у граждан есть переплата за электроэнергию и он должен оформить возмущение ущерба. Лжесотрудник отдавал потерпевшим купюры из «банка приколов», а сдачу забирал настоящими деньгами или просил разменять деньги.
Мужчина причастен к десяти аналогичным фактам. Возбуждено уголовное дело.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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