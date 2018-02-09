В Уфе «сотрудник ЖЭУ» наживался на пенсионерах

39-летний ранее судимый уфимец подозревается в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подозреваемый прикидывался сотрудником ЖЭУ и обращался к пенсионерам, показывая разные квитанции, сообщая, что у граждан есть переплата за электроэнергию и он должен оформить возмущение ущерба. Лжесотрудник отдавал потерпевшим купюры из «банка приколов», а сдачу забирал настоящими деньгами или просил разменять деньги.