Вандалы в Киеве залили Вечный огонь цементом
Сегодня, 16:11Происшествия
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В Киеве неизвестные залили Вечный огонь цементом.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел в парке Славы.
В настоящее время на месте случившегося работают следователи. По факту происшествия проводят проверочные мероприятия.
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