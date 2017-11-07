Уфимец до смерти избил знакомого, а после сбросил тело в реку

Оба участника происшествия ранее были неоднократно судимы.

Вечером 4 ноября в ходе ссоры с 38-летним знакомым 34-летний мужчина избил его около подъезда одного из домов по улице Бессонова. От полученных травм потерпевший скончался, убийца связал погибшего по рукам и ногам, вывез тело в деревню Князево и сбросил в реку.