Уфимец до смерти избил знакомого, а после сбросил тело в реку

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Оба участника происшествия ранее были неоднократно судимы.
34-летнему уфимцу предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Вечером 4 ноября в ходе ссоры с 38-летним знакомым 34-летний мужчина избил его около подъезда одного из домов по улице Бессонова. От полученных травм потерпевший скончался, убийца связал погибшего по рукам и ногам, вывез тело в деревню Князево и сбросил в реку.
Ранее оба мужчины были неоднократно судимы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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