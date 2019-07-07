В Уфе шестеро наркоманов лишились водительских прав

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.
Районная прокуратура провела проверку в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.
Шестеро граждан, стоящих на учете у врача-нарколога в качестве больных с диагнозом «наркомания» имели право управления транспортным средством. При этом по закону граждане с таким диагнозом не имеют права получить водительские удостоверения.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района Уфы в суд направлено шесть административных заявлений о прекращении права управления транспортным средством. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
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