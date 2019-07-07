В Башкирии при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Вчера, 6 июля, днем в Туймазинском районе на 17 километре автодороги Туймазы-Серафимовка-Нижнетроицкий-Усман-Ташлы произошла авария, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: http://gibdd102.ru

Столкнулись встречные «Nissan Almera», за рулем которого находился 24-летний житель Белебеевского района и «Renault Logan» под управлением 56-летнего местного жителя.

Фото: http://gibdd102.ru