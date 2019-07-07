В Башкирии при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека
7 июля, 12:36ПроисшествияФото: http://gibdd102.ru
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Травмы получили оба водителя и два пассажира.
Вчера, 6 июля, днем в Туймазинском районе на 17 километре автодороги Туймазы-Серафимовка-Нижнетроицкий-Усман-Ташлы произошла авария, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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Фото: http://gibdd102.ru
Столкнулись встречные «Nissan Almera», за рулем которого находился 24-летний житель Белебеевского района и «Renault Logan» под управлением 56-летнего местного жителя.
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Фото: http://gibdd102.ru
В результате аварии оба водителя и два пассажира «Renault» - мужчины 29 и 54 лет, получили травмы.
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