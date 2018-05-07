В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели ребенка в воде
Сегодня, 14:05ПроисшествияТатьяна Майорова
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Шестилетний малыш во время игры упал в водоем и захлебнулся.
Сегодня, 7 мая, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в Кигинском районе утонувшего в водоеме ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, несчастье случилось вечером 30 апреля. Шестилетний мальчик играл около водоема, находящегося рядом с деревней, и в процессе игры поскользнулся на льду и упал в воду. Через некоторое время малыша без признаков жизни обнаружил отец.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к трагедии.
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