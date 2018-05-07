Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели ребенка в воде
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc

В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели ребенка в воде

Сегодня, 14:05ПроисшествияТатьяна Майорова
Читайте
также
Как жители Уфы с 1 мая будут получать зарплату, отдыхать и гнать самогон
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни