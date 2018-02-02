В Башкирии 8-летний мальчик спас друга от смерти в ледяной воде

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Мальчик провалился под лед и начал тонуть.
Днем 6 января два друга-второклассника пошли гулять на водоем в селе Новотураево Ермекеевского района, вышли на лед и один из мальчиков провалился в воду, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Друг пострадавшего Фадис Салимгареев подбежал к мальчику и вытащил его из воды. Вместе они пошли к бабушке Фадиса, где мальчишку переодели и отогрели.
Восьмилетний Фадис Салимгареев учится в коррекционной школе для слабовидящих. За смелые и решительные действия, проявленные при спасении утопающего, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан представило Фадиса Салимгареева к награде ведомственным знаком отличия МЧС России «За спасение погибавших на водах».
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