В Башкирии 8-летний мальчик спас друга от смерти в ледяной воде

Мальчик провалился под лед и начал тонуть.

Днем 6 января два друга-второклассника пошли гулять на водоем в селе Новотураево Ермекеевского района, вышли на лед и один из мальчиков провалился в воду, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Друг пострадавшего Фадис Салимгареев подбежал к мальчику и вытащил его из воды. Вместе они пошли к бабушке Фадиса, где мальчишку переодели и отогрели.