В Уфе среди моржей в ледяной воде плавал младенец

Трехмесячный уфимец Артурик окунулся в воду озера Глубокого в числе первых моржей.

Открытие зимнего плавательного сезона прошло в Демском районе Уфы в минувшие выходные в рамках празднования Дня здоровья и спорта. Как сообщили в муниципалитете, на спортивный праздник на берег озера Глубокого пришли около 500 человек.

Купание трехмесячного малыша, мама которого уверена в пользе такого вида закаливания стало событием дня. Как сообщил руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин, официально сезон любителей зимнего плавания и закаливания стартует на озере Солдатском в парке имени Якутова 1 ноября и продлится он до мая. А заплыв в Демском районе стал своего рода генеральной репетицией открытия.