Фото: pxhere.com
В результате взрыва газа в ЕАО без жилья оказались 68 человек
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Взрыв газа произошел в одном из жилых домов поселка Приамурский Еврейской автономной области утром 6 ноября.
До 30 квартир являются негодными для жилья, 68 человек остались без места проживания, среди них 11 детей. Об том сообщает информационный портал Известия.
По имеющейся информации, на первом этаже произошел взрыв газового баллона. Взрыв вызвал разрушения частей здания.
В результате взрыва произошел пожар площадью 500 кв. м.
Источники информируют о 5 пострадавших, среди которых грудной ребенок.
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