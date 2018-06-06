В Башкирии с моста грузовик упал в реку

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Это произошло вчера, 5 июня, вечером в Янауле.
О происшествии сообщило издание «Янаульские зори». Со ссылкой на очевидцев ДТП издание рассказало, что «водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и врезался в ограждение на мосту через реку Янаулку по улице Объездной».
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Фото: yanzori.ru
Грузовик рухнул в речку. Водитель и пассажир живы.
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Фото: yanzori.ru
Причины и подробности устанавливаются и уточняются.
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