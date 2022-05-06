Летевший из Сургута самолет при посадке в Уфе задел взлетно-посадочную полосу

По данным источника, инцидент произошел еще в четверг в 13:42 по местному времени. Самолет эксплуатирует авиакомпания «Ютэйр». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Сургут — Уфа. В нем находилось 50 пассажиров и четверо членов экипажа.