В Магнитогорске школьник получил ожоги из-за загоревшегося в кармане телефона
Вчера, 20:18ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В Магнитогорске Челябинской области десятиклассник получил ожоги второй степени из-за телефона, загоревшегося в его кармане.
Kursdela.biz пишет, что телефон загорелся в тот момент, когда подросток шел в школу. В кармане его брюк, где лежал мобильный, началось жжение, пошел дым. Школьник попытался достать телефон, но получил только ожоги. На помощь парню пришел прохожий. Как только подросток вернулся домой, его бабушка вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову врачи диагностировали подростку ожоги второй степени.
Отмечается, что со слов пострадавшего парня, привести к возгоранию мог неоригинальный аккумулятор телефона. Так, свой Xiaomi Mi Max подросток приобрел в комиссионном магазине за девять тысяч рублей, однако у этого устройства до этого были хозяева.
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