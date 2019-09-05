В Магнитогорске школьник получил ожоги из-за загоревшегося в кармане телефона

Kursdela.biz пишет, что телефон загорелся в тот момент, когда подросток шел в школу. В кармане его брюк, где лежал мобильный, началось жжение, пошел дым. Школьник попытался достать телефон, но получил только ожоги. На помощь парню пришел прохожий. Как только подросток вернулся домой, его бабушка вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову врачи диагностировали подростку ожоги второй степени.