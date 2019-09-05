В Башкирии КамАЗ с водителем за рулем рухнул в очистные сооружения: мужчина погиб

Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла в 2 км от села Раевский. За рулем большегруза находился 61-летний житель деревни Слак. Пока он разгружал самосвал, машина съехала в очистные стоки.

Водитель не справился с управлением и утонул. По предварительной версии, случившееся произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности.