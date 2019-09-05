В Башкирии КамАЗ с водителем за рулем рухнул в очистные сооружения: мужчина погиб
Вчера, 10:52ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd102.ru
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Трагедия произошла в Альшеевском районе республики.
Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла в 2 км от села Раевский. За рулем большегруза находился 61-летний житель деревни Слак. Пока он разгружал самосвал, машина съехала в очистные стоки.
Водитель не справился с управлением и утонул. По предварительной версии, случившееся произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности.
КамАЗ уже вытащили, тело мужчины находится у судмедэкспертов. Им предстоит выяснить точную причину смерти мужчины. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
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