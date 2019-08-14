В Башкирии из-за резкого подъема воды после ливней в реке утонуло стадо коров

Серьезное ЧП произошло в Гафурийском районе республики. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

Поблизости от села Юлуково в реке Зилаир местные жители к своему ужасу обнаружили 15 утонувших коров.

Как пояснили сельчане, бетонный мост был закрыт на ремонт, рядом с ним поставили деревянный, вдоль которого коровы ходили на пастбище и возвращались тем же путем обратно.

Судя по всему, из-за сильных ливней, обрушившихся на республику в последние дни, в реке Зилаир резко поднялся уровень воды. Сильное течение смыло коров, которые по привычке переходили реку, под деревянную переправу.

Обстоятельства происшедшего уточняются. Пока непонятно, могут ли местные жители надеяться на возмещение ущерба.