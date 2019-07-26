В Башкирии на озере утонули двое мужчин
26 июля, 11:51ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://02.mchs.gov.ru
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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Вчера, 25 июля, в Бураевском районе республики утонули двое молодых мужчин, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Трагедия произошла на озере возле деревни Хазиево. Полицейские извлекли из воды тела двух погибших мужчин 1972 и 1981 годов рождения соответственно.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются подробности произошедшего.
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