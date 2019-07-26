В Башкирии на озере утонули двое мужчин

Вчера, 25 июля, в Бураевском районе республики утонули двое молодых мужчин, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Трагедия произошла на озере возле деревни Хазиево. Полицейские извлекли из воды тела двух погибших мужчин 1972 и 1981 годов рождения соответственно.