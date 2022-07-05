В Башкирии раскрыли серию нападений на дальнобойщиков

Покушение на убийство дальнобойщика — жителя Санкт-Петербурга — было совершено в мае 2008 года на трассе в Салаватском районе Башкирии. Было установлено, что водитель взял попутчика. По дороге пассажир вытащил пистолет и выстрелил водителю в живот. Водитель активно сопротивлялся, благодаря этому и осечке он смог выпрыгнуть из большегруза и обратиться за помощью.
«Злоумышленник не нашёл в кабине денежных средств, поэтому похитил два мобильных телефона и скрылся», — сообщила Ирина Волк.
Следователи обнаружили на месте происшествия биологические следы нападавшего (кровь) и поместили их в базу данных МВД России.
Башкирские полицейские работали над раскрытием преступления вместе с коллегами из Самарской и Челябинской областей. Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Челябинской области и СУ СК России по Башкирии. Спустя много лет криминалистам удалось установить личность подозреваемого — 45-летнего жителя Челябинской области. Его задержали, в настоящее время он сознался в преступлении.
Задержанный также подозревается в аналогичном преступлении, совершенном в 1998 году в Самарской области - тогда водитель был убит. Предполагаемый убийца заключен под стражу, следователи устанавливают его причастность к другим эпизодам нападений на дальнобойщиков.