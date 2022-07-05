В Башкирии раскрыли серию нападений на дальнобойщиков

В Башкирии раскрыли серию нападений на дальнобойщиков
В Башкирии раскрыли серию нападений на дальнобойщиков
Сегодня, 13:00ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Преступления были совершены в 1998 и 2008 годах, подозреваемого удалось установить по биологическим следам в кабине большегруза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Покушение на убийство дальнобойщика — жителя Санкт-Петербурга — было совершено в мае 2008 года на трассе в Салаватском районе Башкирии. Было установлено, что водитель взял попутчика. По дороге пассажир вытащил пистолет и выстрелил водителю в живот. Водитель активно сопротивлялся, благодаря этому и осечке он смог выпрыгнуть из большегруза и обратиться за помощью.

«Злоумышленник не нашёл в кабине денежных средств, поэтому похитил два мобильных телефона и скрылся», — сообщила Ирина Волк.

Следователи обнаружили на месте происшествия биологические следы нападавшего (кровь) и поместили их в базу данных МВД России.

Видео:МВД

Башкирские полицейские работали над раскрытием преступления вместе с коллегами из Самарской и Челябинской областей. Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Челябинской области и СУ СК России по Башкирии. Спустя много лет криминалистам удалось установить личность подозреваемого — 45-летнего жителя Челябинской области. Его задержали, в настоящее время он сознался в преступлении.

Задержанный также подозревается в аналогичном преступлении, совершенном в 1998 году в Самарской области - тогда водитель был убит. Предполагаемый убийца заключен под стражу, следователи устанавливают его причастность к другим эпизодам нападений на дальнобойщиков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы