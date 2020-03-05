Полиция Санкт-Петербурга задержала 70 мигрантов на оптовом рынке

Представители полиции и Росгвардии посетили с проверками оптовый рынок и овощебазу, сообщает Newia.

В первую очередь, сотрудники органов проверяли законность пребывания мигрантов в России. Всего было проверено около 200 человек, 70 из них забрали в отделения и привлекли к административной ответственности.

Кроме этого, на оптовом рынке обнаружили сигареты без акцизных марок. В целом было изъято 2,5 тысячи таких блоков. По факту случившегося возбудили дело об административном производстве, в настоящее время проводят требуемые экспертизы.