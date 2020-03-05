Полиция Санкт-Петербурга задержала 70 мигрантов на оптовом рынке
5 марта, 18:02ПроисшествияФото: pxhere.com
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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга сегодня, 4 марта провели рейд во Фрунзенском районе города.
Представители полиции и Росгвардии посетили с проверками оптовый рынок и овощебазу, сообщает Newia.
В первую очередь, сотрудники органов проверяли законность пребывания мигрантов в России. Всего было проверено около 200 человек, 70 из них забрали в отделения и привлекли к административной ответственности.
Кроме этого, на оптовом рынке обнаружили сигареты без акцизных марок. В целом было изъято 2,5 тысячи таких блоков. По факту случившегося возбудили дело об административном производстве, в настоящее время проводят требуемые экспертизы.
Также на оптовом рынке Северной столицы выявили нарушения правил дорожного движения. В их числе автомобили без страховок, использование телефона в ходе движения и неисправности транспортных средств.
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