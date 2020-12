Появилось видео падения 12-летней девочки с седьмого этажа в Уфе

Инцидент произошёл вчера, 3 декабря, по адресу Шмидта, 41. В 16:15 диспетчеру управления гражданской защиты Уфы поступило сообщение, что с высоты упала женщина, однако выяснилось, что это был ребёнок.

На месте работали экстренные службы. Они выяснили, что пострадавшей оказалась 12-летняя девочка, которая упала с седьмого этажа жилого дома. Бригада скорой помощи доставила её в больницу. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Канал UTV опубликовал видео камер «Уфанет» с места происшествия, на котором видно, что девочка упала прямо перед подъездом. Через несколько секунд вышел молодой человек с портфелем, посмотрел на пострадавшую, остановился на мгновение и пошёл дальше. Позже подъехала машина скорой помощи. Напомним, 5 ноября в Уфе с крыши девятиэтажного дома упал 14-летний подросток. Мальчик был доставлен в больницу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter