В Испании забытый отцом годовалый ребенок умер в автомобиле

Испанец приехал к детскому саду, припарковал автомобиль и ушел на работу. Мужчина подумал, что отвел ребенка в детсад, а на самом деле годовалая девочка осталась на заднем сиденье машины. Об этом пишет газета «Известия».

Вечером мать пришла забирать дочь, однако сотрудники детсада сказали, что ребенка никто не привозил утром. Женщина позвонила мужу. Чуть позже она нашла в припаркованном автомобиле тело ребенка, сердце которого уже не билось. Сотрудники скорой помощи в течение часа пытались реанимировать девочку, но безуспешно.