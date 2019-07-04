В Минске при праздновании Дня независимости Белоруссии салют убил женщину

Еще несколько человек получили ранения. Об этом информирует RNS.

По версии следствия, жертва смотрела фейерверк на берегу реки Свислочь. В ходе запуска салюта, два залпа из установки взорвались прямо на земле. Один из металлических осколков попал в пенсионерку. Пострадавшей попытались оказать помощь на месте, однако она скончалась.

Также в результате ЧП пострадали еще несколько человек. Сейчас их жизни вне опасности. Точное число раненых неизвестно. Количество лиц обратившихся в медицинские учреждения устанавливается.