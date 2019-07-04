Фото: pxhere.com
В Минске при праздновании Дня независимости Белоруссии салют убил женщину
4 июля, 15:01Происшествия
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В столице Белоруссии во время запуска салюта в честь Дня независимости страны погибла женщина 1955 года рождения.
Еще несколько человек получили ранения. Об этом информирует RNS.
По версии следствия, жертва смотрела фейерверк на берегу реки Свислочь. В ходе запуска салюта, два залпа из установки взорвались прямо на земле. Один из металлических осколков попал в пенсионерку. Пострадавшей попытались оказать помощь на месте, однако она скончалась.
Также в результате ЧП пострадали еще несколько человек. Сейчас их жизни вне опасности. Точное число раненых неизвестно. Количество лиц обратившихся в медицинские учреждения устанавливается.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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