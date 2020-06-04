В Челябинске после инцидента в магазине арестовали мужчину на каблуках
Сегодня, 15:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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В одном из челябинских магазинов завязалась перепалка между охранником и покупателем в обуви на каблуках. Последнего арестовали за мелкое хулиганство.
Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях, сообщает 4 июня kursdela.biz.
Отмечается, что 41-летний покупатель, одетый в форму железнодорожника и сапоги на высоких каблуках, пришел в магазин за сигаретами. После словесной перепалки охранник ударил его. На него завели дело по двум статьям.
Покупатель позже рассказал, что шел в таком виде на работу. Его отправили под арест на двое суток.
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