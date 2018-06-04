В Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек

Пепел из его жерла достигал высоты 10 километров над уровнем моря. Об этом четвертого июня пишет газета « Известия ».

От Фуэго до столицы Гватемалы 40 километров. Ранее стало известно о семи жертвах вулкана. Порядка 300 человек получили ранения различной степени и тяжести. У шести детей и двух мужчин зафиксированы ожоги третьей степени, сообщает Минздрав Гватемалы.