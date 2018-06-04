В Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек
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В республике Гватемала прекратил набирать активность вулкан Фуэго. По последним данным, погибло 25 человек.
Пепел из его жерла достигал высоты 10 километров над уровнем моря. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».
От Фуэго до столицы Гватемалы 40 километров. Ранее стало известно о семи жертвах вулкана. Порядка 300 человек получили ранения различной степени и тяжести. У шести детей и двух мужчин зафиксированы ожоги третьей степени, сообщает Минздрав Гватемалы.
Последствия активности вулкана ощутили на себе 1,7 миллиона жителей республики.
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