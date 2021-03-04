Мэр Уфы организовал проверку после падения девочки в незакрытый колодец

Случай произошёл 2 марта. В открытый шестиметровый колодец упала девятилетняя девочка, которая гуляла со своими младшими братьями. Её спас сотрудник районной администрации — спустился в колодец, посадил девочку на плечи и поднял наверх. После её передали сотрудникам скорой помощи. По словам Сергея Грекова видимых травм ребенок не получил.
Чей колодец? Почему оказался открыт, кто не уследил, кто допустил? Разберемся строго. Виновных — накажем. Не должно быть бесхозных колодцев и таких страшных случаев, заявил мэр.
Накануне в Уфе была объявлена операция «Колодец». Сергей Греков дал ответственным спецслужбам двое суток на проверку колодцев во всем городе. Он также предложил неравнодушным жителям подключиться к операции. Греков попросил писать ему и выкладывать фотографии с адресами, на которых есть незакрытые колодца.