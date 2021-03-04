Мэр Уфы организовал проверку после падения девочки в незакрытый колодец

Накануне в Уфе была объявлена операция «Колодец». Сергей Греков дал ответственным спецслужбам двое суток на проверку колодцев во всем городе. Он также предложил неравнодушным жителям подключиться к операции. Греков попросил писать ему и выкладывать фотографии с адресами, на которых есть незакрытые колодца.