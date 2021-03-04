Мэр Уфы организовал проверку после падения девочки в незакрытый колодец

Мэр Уфы организовал проверку после падения девочки в незакрытый колодец

Сегодня, 08:35ПроисшествияАнна КононоваФото: личная страница Сергея Грекова
Глава администрации Уфы Сергей Греков объявил операцию «Колодец» после падения девятилетней девочки в шестиметровый колодец. Он также попросил неравнодушных жителей города подключиться к проверке.

Случай произошёл 2 марта. В открытый шестиметровый колодец упала девятилетняя девочка, которая гуляла со своими младшими братьями. Её спас сотрудник районной администрации — спустился в колодец, посадил девочку на плечи и поднял наверх. После её передали сотрудникам скорой помощи. По словам Сергея Грекова видимых травм ребенок не получил.

Чей колодец? Почему оказался открыт, кто не уследил, кто допустил? Разберемся строго. Виновных — накажем. Не должно быть бесхозных колодцев и таких страшных случаев, заявил мэр.

Накануне в Уфе была объявлена операция «Колодец». Сергей Греков дал ответственным спецслужбам двое суток на проверку колодцев во всем городе. Он также предложил неравнодушным жителям подключиться к операции. Греков попросил писать ему и выкладывать фотографии с адресами, на которых есть незакрытые колодца.

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