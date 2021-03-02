В Уфе сотрудник районной администрации спас 9-летнюю девочку из колодца

Сегодня, 2 марта, в ИДЦ Уфа поступила информация о том, что в колодец упал ребенок. На месте работали экстренные службы, сообщает Управление гражданской защиты города.

Первым пришел на помощь 31-летний ведущий специалист отдела по работе с отдаленными территория администрации Калининского района Игорь Самигуллин и участковый. Первый спустился в шестиметровый колодец, не испугавшись глубины. К счастью, ребенок не пострадал, и спаситель, усадив девочку на плечи, поднялся с ней на поверхность, где вместе с участковым передал ее скорой помощи, сообщает УГЗ. О происшествии рассказали младшие братья 9-летней девочки, с которыми она гуляла. Сразу после её падения в колодец они прибежали домой и сообщили о случившемся маме, которая и вызвала экстренные службы. В настоящее время устанавливается, кому принадлежит колодец. Кроме того, этот опасный участок огородили. Фото: Управление гражданской защиты

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