Житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью
4 марта, 17:07ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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Пресс-служба следкома в Башкирии сообщила подробности убийства.
В ведомстве сообщили, что 42-летний подозреваемый убил 76-летнюю маму в квартире на Блюхера в Уфе 3 марта. Мотивы преступления неизвестны, сообщается только что он ударил ножом женщину шесть раз в шею.
Убитую обнаружил в квартире ее второй сын в тот же день, подозреваемый не стал скрываться и дал позже признательные показания в полиции.
В настоящий момент против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвинение уже предъявлено, решается вопрос о мере пресечения.
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