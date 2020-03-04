Житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью

В ведомстве сообщили, что 42-летний подозреваемый убил 76-летнюю маму в квартире на Блюхера в Уфе 3 марта. Мотивы преступления неизвестны, сообщается только что он ударил ножом женщину шесть раз в шею.

Убитую обнаружил в квартире ее второй сын в тот же день, подозреваемый не стал скрываться и дал позже признательные показания в полиции.