Адвокат Меладзе бесплатно займется защитой обвиняемого в убийстве педофила из Уфы

Шота Горгадзе – известный адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России, выступил ранее с предложением бесплатно помочь Владимиру Санкину избежать уголовного наказания. Семья Санкина предложение приняла.

«Родственники Владимира Санкина приняли моё предложение о защите. Так что я взял это дело и вместе с коллегами из Уфы мы добьёмся справедливости для Владимира, защитившего детей от педофила. Он не убийца и не должен сидеть в тюрьме», – так написал Горгадзе.

Как сообщается на официальном сайте Шота Горгадзе, среди его клиентов - телеведущий Владимир Соловьев, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, член Совета Федерации Дмитрий Саблин, глава Росгвардии, генерал Виктор Золотов, певец Валерий Меладзе, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

Тем временем история, которая произошла в уфимском микрорайоне Инорс в ночь с 30 на 31 января, продолжает обрастать все новыми подробностями. Медиакорсети стали известны новые подробности нашумевшего дела, которые ставят под сомнение показания подозреваемого и юных жертв педофила.

Как сообщил информированный источник, вызов в «скорую помощь» поступил глубокой ночью в 01.58. «Скорая» была на месте в 02.13, обнаружила там избитого Владимира Зайцева, рядом находился Владимир Санкин, который твердил, что избитый мужчина является педофилом.

Как уже ранее сообщалось, позднее Зайцев умер в карете «скорой помощи» по пути в больницу. А Санкин был задержан по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. На его защиту встало множество людей по всей стране, считающих, что мужчина невиновен в происшедшем.

Напомним, общепринятой пока считается версия, по которой Санкин шел домой с работы, когда к нему подбежал подросток и попросил спасти его друга, которого в квартире удерживает мужчина и требует раздеться. Автомеханик, будучи нетрезв, среагировал молниеносно и побежал в указанную квартиру. Дальше рассказывали, что спасенный подросток якобы сбежал, а Санкин вытащил педофила на улицу и сильно избил.

Тем временем постепенно стали выясняться факты, которые делают версию Санкина и его защиты всё более уязвимой. В основном «сюрпризы» поступают от подростков, за которых он заступился.