В Башкирии в самодельной кроватке погиб 9-месячный ребёнок

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 9-месячного ребёнка.

Несчастный случай произошёл в селе Мирный. По данным следствия, ночью с 29 на 30 октября голова малыша застряла в самодельной кроватке между боковым бортом и её основание. В результате сдавления мальчик скончался. Мать обнаружила тело ребёнка рано утром и вызвала скорую помощь и полицию. Чишминским межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи продолжают рассмотрение несчастного случая. Напомним, в начале марта в Татышлинском районе Башкирии 26-летняя женщина родила ребёнка в бане, а позже утопила младенца в тазу. О его смерти она сообщила врачам только через несколько дней, заявив, что малыш умер по естественным причинам. Однако после вскрытия, подозреваемая призналась в преступлении.

