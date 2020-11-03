В Башкирии в самодельной кроватке погиб 9-месячный ребёнок

Напомним, в начале марта в Татышлинском районе Башкирии 26-летняя женщина родила ребёнка в бане, а позже утопила младенца в тазу. О его смерти она сообщила врачам только через несколько дней, заявив, что малыш умер по естественным причинам. Однако после вскрытия, подозреваемая призналась в преступлении.