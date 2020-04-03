Жительница Башкирии родила ребенка в бане и утопила в тазу с водой

Жуткая история произошла в начале марта 2020 года в Татышлинском районе. Местная жительница подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщили в следственном комитете республики.

По предварительной версии, 26-летняя женщина решила не ехать рожать в роддом. Вместо этого она сама закрылась в бане и дождалась появления на свет младенца. После родов молодая мать утопила своего малыша в тазу, а медикам о его смерти сообщила лишь через несколько дней. При этом женщина заявляла, что ребенок умер по естественным причинам.

Вскрытие показало истинные причины смерти. Следователям она призналась в содеянном. Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают близких и знакомых подозреваемой, собирают доказательства.