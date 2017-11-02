В Уфе на въезде в Черниковку перевернулся "грузовик" с помидорами

Ящики с томатами вывалились прямо на проезжую часть.

2 ноября в Уфе на Калининском мосту «Газель» груженая помидорами столкнулась с легковым и перевернулась, сообщили в сообществе «Дорожный патруль Уфа» в социальной сети. На данный момент выясняются причины ДТП. О пострадавших, к счастью, не сообщается. На данном участке дороги возможно затруднение движения в связи со случившимся.