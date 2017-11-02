В Карелии пьяная спортсменка по кикбоксингу избила друга и полицейских
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Спортсменка по кикбоксингу из Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила избиение сожителя и двух полицейских.
Как пишет издание Dni.ru, 22-летнюю девушку суд приговорил к четырем годам тюрьмы.
Сообщается, что в августе 2017 года кикбоксерша поссорилась со своим сожителем. Вскоре мужчине потребовалась помощь, и он вызвал полицию. Но даже после приезда сотрудников полиции она не прекратила избиение и набросилась на представителей власти, била их руками и ногами.
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