В Карелии пьяная спортсменка по кикбоксингу избила друга и полицейских

Спортсменка по кикбоксингу из Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила избиение сожителя и двух полицейских.

Сообщается, что в августе 2017 года кикбоксерша поссорилась со своим сожителем. Вскоре мужчине потребовалась помощь, и он вызвал полицию. Но даже после приезда сотрудников полиции она не прекратила избиение и набросилась на представителей власти, била их руками и ногами.