В Башкирии по оживленным улицам Сибая разгуливал табун лошадей

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Животные мешали проезду автомобилей и заходили во дворы жилых многоэтажек.
Ночью 2 ноября в Сибае по улицам и автодорогам свободно разгуливал табун лошадей, об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Очевидцы выложили фотографии, утверждая, что животные очень мешают передвигаться автотранспорту.
В табуне, по предварительным данным, было 30 лошадей. Животные свободно заходили во дворы многоэтажек и располагались прямо под окнами граждан.
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