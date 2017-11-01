В Башкирии мужчина на «девятке» врезался в дерево на полном ходу

Водитель и пассажирка обратились за медицинской помощью.

31 октября на 10 километре автодороги Айгир Баткан-Янгельский Абзелиловского района Башкирии мужчина на «девятке» съехал с дороги и врезался в дерево в условиях тумана, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.