В Башкирии мужчина на «девятке» врезался в дерево на полном ходу
Сегодня, 10:11ПроисшествияЗлата Зукович
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Водитель и пассажирка обратились за медицинской помощью.
31 октября на 10 километре автодороги Айгир Баткан-Янгельский Абзелиловского района Башкирии мужчина на «девятке» съехал с дороги и врезался в дерево в условиях тумана, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
В результате ДТП 42-летний водитель и его 25-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.
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