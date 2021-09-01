В Башкирии главе района, которого обвиняли в хищении 26 миллионов, вынесли приговор

Главу Кугарчинского района признали виновным в хищении 26 миллионов рублей и приговорили к условному сроку. Известно, что чиновник вину не признал.

Как сообщает издание "Федерал пресс", Советский райсуд принял решение в отношении главы Кугарчинского района Гайса Янбаева, на которого уголовное дело за хищение 26 миллионов было возбуждено в мае 2019 года. Так, Янбаева приговорили к 5 годам условно и предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что суд также решил и судьбу других участников дела. Главному бухгалтеру ООО «Тавакан» Гузель Давлетбаевой дали 3,5 года условно и штраф 300 тысяч рублей, а предпринимателю Олегу Николаеву — 3 года опять же условно, однако штраф предписали выплатить уже в размере 500 тысяч рублей. Ранее мы писали, что Гайса Янбаев, помимо главы района, являлся и руководителем сельхозпредприятия «Тавакан. Так, в период с декабря 2012 по апрель 2016 года Янбаев совместно с Гузель Давлетбаевой и Олегом Николаевым заключали фиктивные сделки о поставке и установке оборудования на товарно-молочной ферме предприятия. В результате чего, получили более 26 миллионов рублей. Помимо этого, минсельхоз также перечислил компании 10 миллионов рублей в качестве субсидии за поставку оборудования.

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