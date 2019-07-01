В Дагестане арестовали несколько крупных чиновников

Как сообщает ФедералПресс, они проходят по уголовному делу, которое в настоящий момент расследуется. Арестованных обвиняют в том, что они превысили служебные полномочия. Нарушения имели место во время исполнения инвестиционных проектов.

По мнению следствия, два года назад подозреваемыми были незаконно подписаны контракты на реализацию инвестиционных проектов, по которым планировалась постройка школ в районах субъекта.