Фото: pxhere.com
В Дагестане арестовали несколько крупных чиновников
1 июля, 19:01Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Республике Дагестан были арестованы заместители руководителя «Дирекции единого госзаказчика».
Как сообщает ФедералПресс, они проходят по уголовному делу, которое в настоящий момент расследуется. Арестованных обвиняют в том, что они превысили служебные полномочия. Нарушения имели место во время исполнения инвестиционных проектов.
По мнению следствия, два года назад подозреваемыми были незаконно подписаны контракты на реализацию инвестиционных проектов, по которым планировалась постройка школ в районах субъекта.
Следствие ходатайствовало, чтобы по отношению к сотрудникам государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика» Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева суд избрал меру пресечения в виде ареста. Сколько он продлится, пока неизвестно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей