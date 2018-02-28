Власти Башкирии материально помогут семьям погибших и пострадавших в ДТП

Семьи погибших получат по 500 тыс. руб., пострадавшие – по 200 тыс. руб.

Власти Башкирии выделят почти два миллиона рублей из резервного фонда в качестве материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при столкновении автобуса с грузовиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правительстве.

Напомним, что во вторник, 27 февраля, на федеральной трассе М-5 В Иглинском районе Башкирии около села Улу-Теляк столкнулись грузовик «MAN» и микроавтобус «Mercedes Spring. В автобусе находились жители Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. В ДТП погибли 9 человек, четверо госпитализированы. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

В аварии погибло трое жителей Башкирии, двое – пострадали.