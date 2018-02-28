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Власти Башкирии материально помогут семьям погибших и пострадавших в ДТП
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Власти Башкирии материально помогут семьям погибших и пострадавших в ДТП

Сегодня, 13:00ПроисшествияРустэм Башкирцев
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