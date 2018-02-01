В Уфе бывшую сотрудницу турфирмы подозревают в присвоении денег клиентов

Речь идет о сумме свыше 800 тысяч рублей.

В Уфе возбуждено уголовное дело против 37-летней бывшей сотрудницы одной из столичных туристических фирм, которая подозревается в присвоении и растрате средств клиентов компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Следствием занимается отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе. Как следует из материалов дела, в период с июля по сентябрь 2017 года сотрудница турфирмы, заключала с клиентами договоры о продаже путевок, а вот полученные от них деньги женщина присваивала.

Когда же клиенты обращались с вопросами о дате путешествия, женщина заверяла клиентов, что в намеченный день они обязательно отправятся в поездку, но в день вылета вдруг сообщала, что поездка отменяется и обещала вернуть деньги.

По итогам проведенной в компании ревизии была выявлена серьезная недостача и директор турфирмы обратилась с заявлением полицию. Виновная в пропаже денег была обнаружена быстро.

Следствие установило, что сотрудница турагентства присвоила около 800 тысяч рублей. Она призналась в совершенном преступлении. Женщина пообещала возместить причиненный ущерб.