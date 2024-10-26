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Путевки

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Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных
26 октября, 19:00
Почти 3 000 бойцов СВО и их семьи отдохнут в Башкирии на ₽100 млн
29 апреля, 08:37
2018
В Уфе бывшую сотрудницу турфирмы подозревают в присвоении денег клиентов
Речь идет о сумме свыше 800 тысяч рублей.
1 февраля 2018, 11:50
2017
В Уфе бюджетникам компенсируют путевки в детские лагеря
29 марта 2017, 07:59

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