Власти Башкирии пустили журналистов в «закрома Родины» и показали горы продовольствия

Накануне, 19 марта, журналистов пригласили на обширную экскурсию, чтобы сами убедились, насколько много продуктов имеется в запасах на складах торговых и промышленных предприятий. Мерориятие назвали «Продразведкой».

Начало экскурсии было положено в распределительных центрах торговых сеей «Пятерочка» и «Байрам».

Свидетельствуем: склады, действительно, забиты продуктами. В частности, гречки на них просто море, а также других круп, муки, различных макаронных изделий соли, туалетной бумаги и прочих товаров, до которых в последнее время стали так охочи покупатели.

Управляющей сети «Байрам» сообщил, что имеющихся товаров хватит еще на 4-5 недель, ими ежедневно обеспечиваются свыше 100 магазинов по всей Башкирии. Отгрузка ведется постоянно, а теперь еще и круглосуточно.

Побывав далее на промпредприятиях, производящих продукты, журналисты также своими глазами увидели, что хлебобулочная, молочная и колбасная продукция поставляются в торговые точки бесперебойно. Дефицита сырья они не испытывают.

Так, на хлебокомбинате «Уфимский хлеб» запасов муки на хлебокомбинате достаточно и на сегодняшний день на складах имеется более 200 тонн, это примерно двухнедельный запас.

Уфимский мясоконсервный комбинат отгружает в торговые сети более 40 тонн продукции, в месяц более 1000 тонн

О безупречной работе заодно отчитались и представители птицефабрик. Они готовятся к поставке продукции в магазины в преддверие Пасхи.