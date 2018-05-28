В Башкирии пройдет экономический форум «Зауралье-2018»

9-10 июня в Баймакском районе в Сибае пройдет экономический форум «Зауралье-2018». Благоприятный инвестиционный климат – основа развития предпринимательства», сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В рамках форума будет организован профессиональный диалог о проблемах и путях развития инвестиционной деятельности на Зауралье, о поддержке бизнеса. Обсудят вопросы расширения действующих производств, формирования и развития новых предприятий для повышения занятости и самозанятости населения.

В программе: пленарное заседание, тематические круглые столы, участие в празднике плуга и проведение выставки, которая будет посвящена вопросам развития агротуризма и этнотуризма.