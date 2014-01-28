Скорость на трассе Уфа-Аэропорт снизили на 20 км/ч

С 28 января на трассе Уфа-Аэропорт снижается скоростной режим. Предельная скорость движения снижена с 80 до 60 километров в час. Таким образом УГИБДД МВД по РБ рассчитывает повысить безопасность дорожного движения, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и гибели людей.