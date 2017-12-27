В ТПП России нашли сто надежд бизнеса

Уже 1 января финалисты молодежной программы получат первые задания.

Молодежная программа для развития молодежного предпринимательства и формирования у студентов бизнес-навыков, разработанная в Торгово-промышленной палате России, переходит в финальную стадию, сообщили в пресс-службе ТПП РФ.

В программе «Сто надежд бизнеса» приняли участие студенты из 60-ти московских вузов, сообщил председатель ТПП РФ Сергей Катырин. Сто студентов, прошедшие все этапы конкурсного отбора, теперь будут обучаться в наставников, успешных бизнесменов. Обучение продлится 8 месяцев, после чего студентам предстоит разработать свою бизнес-идею и начать собственное дело.

- Вполне вероятно, - заявил Сергей Катырин, - что кто-то из нынешних участников, состоявшись как бизнесмен, в свое время сам придет работать в одну из территориальных ТПП, желая помочь развитию предпринимательства в России.

По словам куратора проекта, вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, задача проекта – научить правильно использовать инструменты развития бизнеса.

- Если успешны граждане, то успешна и страна, - говорит Елена Дыбова.