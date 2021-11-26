Корпорация МСП выявит невыполнение госкомпаниями квот по закупкам у МСП

Первый из этих законопроектов правительство внесло в Госдуму в начале 2021 года. В соответствии с ним, субъекты малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний смогут предоставлять банковские гарантии, выданные любым банком, который включен в список финансовых организаций, наделенных правом предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. Сейчас в этот перечень входят 194 банка. В данный момент госкомпании могут произвольно определять конкретные банковские организации, которые могут предоставлять банковские гарантии при осуществлении закупок, сообщает finmarket.ru.