Корпорация МСП выявит невыполнение госкомпаниями квот по закупкам у МСП

Первый зампредседателя Правительства РФ также дал поручение Минфину вместе с Минэкономразвития и Корпорацией МСП ускорить подготовку к рассмотрению в Госдуме законопроектов об установлении требований к банковским гарантиям, определении механизма “выращивания” поставщиков.
Первый из этих законопроектов правительство внесло в Госдуму в начале 2021 года. В соответствии с ним, субъекты малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний смогут предоставлять банковские гарантии, выданные любым банком, который включен в список финансовых организаций, наделенных правом предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. Сейчас в этот перечень входят 194 банка. В данный момент госкомпании могут произвольно определять конкретные банковские организации, которые могут предоставлять банковские гарантии при осуществлении закупок, сообщает finmarket.ru.
Законопроект о "выращивании" поставщиков (№ 9703-8) внесли на рассмотрение Госдумы в октябре. В соответствии с ним, в частности, Правительство России установит список ключевых требований к участникам программ развития госкомпаний и порядок проведения отбора таких организаций.
Помимо этого, Белоусов дал поручение Корпорации МСП подготовить инициативы по улучшению оценки качества закупок, в которых участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства.
В этом году крупнейшие заказчики заключили с субъектами малого и среднего бизнеса 393 тыс. договоров на сумму 3,3 трлн рублей, что превышает на 4,1% и на 11,8% аналогичные показатели прошлого года. Самый большой рост пришелся на закупки компьютерной техники - на 6,8%, до 228,5 млрд рублей, оборудования для машиностроения - на 5,7%, до 190,9 млрд рублей, услуги в сфере архитектуры и проектирования - на 4,8%, до 161,3 млрд рублей.
На основании данных Корпорации МСП, в 2020 году порядка 65% субъектов малого и среднего предпринимательства, которые выступают в роли поставщиков крупнейших госкомпаний, повысили численность своего персонала на 19 тыс. человек, а доход - на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3,9 трлн рублей. Это превышает аналогичный показатель 2019 года на 5,3%.