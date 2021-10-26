Экономист Ордов сообщил о причинах укрепления рубля

Экономист Ордов сообщил о причинах укрепления рубля

Экономист Ордов сообщил о причинах укрепления рубля

Вчера, 22:51
Экономика
Фото: 1MediaInvest
Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов сообщил об основных причинах роста курса рубля.

Он связывает это с последним решением Центрального банка, «во многом вынужденного и во многом рефлексирующего относительно неуклонного высокоинфляционного уровня». Об этом сообщает RT.

Также Ордов добавил, что ранее Центральный банк был предсказуемым и сдержанным в собственных решениях по увеличению ключевой ставки. А вот последнее его решение действительно всех удивило. Мало кто прогнозировал 0,75. Данная процедура по повышению основной ставки позволяет поддерживать рубль. Вместе с тем цены на нефть и на газ высокие, что и служит укреплению национальной валюты.

Недавно на торгах, доллар опустился ниже 70 рублей, а евро стал ниже 81 рубля.

22 октября текущего года Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы