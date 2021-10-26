Экономист Ордов сообщил о причинах укрепления рубля

Он связывает это с последним решением Центрального банка, «во многом вынужденного и во многом рефлексирующего относительно неуклонного высокоинфляционного уровня». Об этом сообщает RT.
Также Ордов добавил, что ранее Центральный банк был предсказуемым и сдержанным в собственных решениях по увеличению ключевой ставки. А вот последнее его решение действительно всех удивило. Мало кто прогнозировал 0,75. Данная процедура по повышению основной ставки позволяет поддерживать рубль. Вместе с тем цены на нефть и на газ высокие, что и служит укреплению национальной валюты.
Недавно на торгах, доллар опустился ниже 70 рублей, а евро стал ниже 81 рубля.
22 октября текущего года Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку на 0,75 п. п. — до 7,5%.