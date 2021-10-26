Экономист Ордов сообщил о причинах укрепления рубля

Также Ордов добавил, что ранее Центральный банк был предсказуемым и сдержанным в собственных решениях по увеличению ключевой ставки. А вот последнее его решение действительно всех удивило. Мало кто прогнозировал 0,75. Данная процедура по повышению основной ставки позволяет поддерживать рубль. Вместе с тем цены на нефть и на газ высокие, что и служит укреплению национальной валюты.