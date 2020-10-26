В Башкирии предприятиям возместят затраты на модернизацию производства

При этом субсидии смогут получить не все предприятия. В программе поддержки примут участие лишь участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
— Предприятиям-участникам нацпроекта уже удалось достичь положительных результатов. Например, рост выработки в среднем составил 45%, время протекания процесса производства снижено на 26%, объемы незавершенного производства – на 39%, сообщил министр экономического развития Рустам Муратов.
Власти Башкирии надеются, что данная поддержка поможет мотивировать предприятия на модернизацию, что улучшит качество условий и производительности труда.