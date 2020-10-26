В Башкирии предприятиям возместят затраты на модернизацию производства

В Башкирии предприятиям возместят затраты на модернизацию производства

Вчера, 12:52ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии компенсируют до 30% от общей суммы понесенных трат, но не более пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкирии.

При этом субсидии смогут получить не все предприятия. В программе поддержки примут участие лишь участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

— Предприятиям-участникам нацпроекта уже удалось достичь положительных результатов. Например, рост выработки в среднем составил 45%, время протекания процесса производства снижено на 26%, объемы незавершенного производства – на 39%, сообщил министр экономического развития Рустам Муратов.

Власти Башкирии надеются, что данная поддержка поможет мотивировать предприятия на модернизацию, что улучшит качество условий и производительности труда.

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