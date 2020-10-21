На предприятиях Башкирии приступили к работе антиковидные инспекторы

Напомним, 19 октября на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил о продолжении работы инспекторов на предприятиях. Ранее, по словам главы республики, они показали хорошие результаты по нераспространению коронавируса в системе просвещения. Хабиров поручил разработать проект «медицинский инспектор», по которому каждое предприятие должно выбрать своего наблюдателя, проверяющего состояние сотрудников и соблюдение мер безопасности.