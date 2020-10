На предприятиях Башкирии приступили к работе антиковидные инспекторы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале работы медицинских инспекторов на предприятиях республики в связи с распространением коронавируса.

На странице в Instagram глава региона сообщил, что антиковидные инспекторы уже приступили к работе в «ГазпромНефтехимСалават», Туймазинском заводе пластиковых труб и УМПО. Photo: Instagram Радия Хабирова Напомним, 19 октября на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил о продолжении работы инспекторов на предприятиях. Ранее, по словам главы республики, они показали хорошие результаты по нераспространению коронавируса в системе просвещения. Хабиров поручил разработать проект «медицинский инспектор», по которому каждое предприятие должно выбрать своего наблюдателя, проверяющего состояние сотрудников и соблюдение мер безопасности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter