На предприятиях Башкирии приступили к работе антиковидные инспекторы

На предприятиях Башкирии приступили к работе антиковидные инспекторы

Вчера, 18:49ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале работы медицинских инспекторов на предприятиях республики в связи с распространением коронавируса.

На странице в Instagram глава региона сообщил, что антиковидные инспекторы уже приступили к работе в «ГазпромНефтехимСалават», Туймазинском заводе пластиковых труб и УМПО.

Photo:Instagram Радия Хабирова

Напомним, 19 октября на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил о продолжении работы инспекторов на предприятиях. Ранее, по словам главы республики, они показали хорошие результаты по нераспространению коронавируса в системе просвещения. Хабиров поручил разработать проект «медицинский инспектор», по которому каждое предприятие должно выбрать своего наблюдателя, проверяющего состояние сотрудников и соблюдение мер безопасности.

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